«Неизящно»: Хакеры раскритиковали предложение Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Предложение Роскачества заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке выглядит смешным, но при этом является эффективным. Такую точку зрения высказал хакер Александр Варской, пишет Ura.ru. Он отметил, что есть и другие, более «тонкие и изящные» способы «цифровой гигиены». По словам источника, заклеивание камеры и микрофона компьютера настолько же эффективны, как кража банкомата с помощью экскаватора — действенно, но неизящно.

Как отметил Варский, среди других способов защиты своего контента можно выделить настройки permissions — параметров доступа определенных приложений к камерам и микрофонам.

Напомним, ранее специалисты Роскачества дали россиянам несколько советов, которые помогут защититься от киберпреступников. Они рекомендуют российским пользователям ради собственной безопасности не ограничиваться установкой антивируса и обновленного ПО на компьютере. Также защиту следует усилить заклеиванием камеры и микрофон.

В ведомстве настаивают на том, что эта простая рекомендация существенно увеличит шансы на приватность, поскольку даже в том случае, если к вашему устройству подключится хакер, он не сможет увидеть и услышать пользователя.

Что касается смартфонов, то, по словам экспертов, эти гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами. Поэтому в Роскачестве рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений. Кроме того, пользователям смартфонов и компьютеров не стоит переходить по ссылками на неизвестные сайты, потому что там могут распространяться вредоносные программы, отмечает RT.

