Роскачество рассказало, как выбрать качественное вино

В частности, при покупке вина необходимо оценить внешний вид напитка. Уточняется, что на просвет напиток должен быть чистым и прозрачным по цвету. Однако стоит помнить, что наличие, так называемого, винного камня напротив является естественным для выдержанных вин, хотя и не допускается российским ГОСТом. Такой осадок представляет собой кристаллы насыщенного красного цвета, пишет RT.

При выборе же молодого белого вина стоит также обратить на оттенок: он может иметь золотистый, легкий зеленоватый или лимонный оттенок, но при этом не должен отливать янтарем или по цвету напоминать нерафинированное подсолнечное масло.

Также специалисты назвали и главного врага вина. По их словам, это кислород. О его нaличии в крaсном вине будут говорить зaпaх вaреной свеклы и прочие овощные «оттенки», a в белом — зaпaх моченого яблокa, стaрого погребa или подгнившей листвы.

«Заболеть» вино может и из-за пробки. Полностью перебить аромат вина может «корк» — запах мокрого картона. Он появляется из-за трихлоранизола, который поражает натуральную пробку из коры особой породы дуба, растущего в Испании и Португалии.

Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов развеял миф о пользе красного вина для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН согласился с коллегой. По его словам, любой алкоголь в умеренных количествах способен оказывать определенное положительное воздействие на организм, однако использовать его в качестве профилактики каких-то заболеваний – бесполезно.

