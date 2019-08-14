Пробовать и ошибаться. В Союзе виноделов рассказали, как начать разбираться в винах
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН объяснил, что изучение мира вина требует глубокого погружения в предмет.
Эксперты «Винного гида России» Роскачества составили советы по выбору вина, сообщают «Известия». Отмечается, что оценка напиткам выставляется по 12 ключевым параметрам качества. Вино должно быть прозрачным и чистым по цвету, без осадка, утверждают специалисты. Если заметны хлопья или липкий осадок – покупать не рекомендуется. В выдержанных красных винах может быть красный кристаллический осадок – «винный камень». Европейские стандарты допускают его наличие. Российский ГОСТ - нет.
Эксперты также уверяют, что молодое белое вино должно быть прозрачным, чистым, почти бесцветным, чуть-чуть золотистым. У него может быть легкий зеленоватый или лимонный оттенок. Если оно отливает янтарем или похоже на нерафинированное подсолнечное масло, значит, оно окислено, преждевременно состарилось, и пить его не стоит.
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал об индивидуальных особенностях потребителей, с которыми приходится считаться при серьезном изучении винной продукции.
«Универсальный признак качества вина – это его вкус и аромат. Когда человек открывает бутылку вина, пробует его, и оно ему не нравится – не надо его пить. А другую бутылку открывает, и ему нравится – пусть пьет с удовольствием. Есть такая вещь, как кислотность в желудке. Если у вас маленькая кислотность, то кислое вино вам будет по вкусу. А если у вас повышенная кислотность – то это же вино будет для вас ужасным. Вино – это не водка и не пиво, которое достаточно легко и быстро можно понять. Вино – это огромный мир. А для того, чтобы в этом мире разбираться, надо прикладывать усилия. И тут только один способ – метод проб и ошибок. Нужно находить тех производителей, в которых будет уверенность. Если нравятся белые вина – пейте белые, не пейте красные! И наоборот», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, чем нужно руководствоваться при выборе вина. По его словам, определить качество вина в бутылке, не открывая ее – задача, недоступная рядовому потребителю.
«Мир вина построен на нюансах. Если в бутылке вина лежит маленький кристаллик винной кислоты, с точки зрения стандарта, его там, наверное, не должно быть. Но с точки зрения вкуса и аромата, это может быть абсолютно безопасно. У вина нет простых решений. Вино столь разнообразно, что нужно всегда делать оговорки. Просто посмотреть на вино и сказать «бяка» будет неправильно. Но если в бутылке окажется действительно окисленное вино, то все, что сказано Роскачеством, верно. Основное, что там написано, может применяться покупателями, но с определенными оговорками», - подытожил он.
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов развеял миф о пользе красного вина для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН согласился с коллегой. По его словам, любой алкоголь в умеренных количествах способен оказывать определенное положительное воздействие на организм, однако использовать его в качестве профилактики каких-то заболеваний – бесполезно.
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