Пробовать и ошибаться. В Союзе виноделов рассказали, как начать разбираться в винах

Эксперты «Винного гида России» Роскачества составили советы по выбору вина, сообщают «Известия». Отмечается, что оценка напиткам выставляется по 12 ключевым параметрам качества. Вино должно быть прозрачным и чистым по цвету, без осадка, утверждают специалисты. Если заметны хлопья или липкий осадок – покупать не рекомендуется. В выдержанных красных винах может быть красный кристаллический осадок – «винный камень». Европейские стандарты допускают его наличие. Российский ГОСТ - нет.

Эксперты также уверяют, что молодое белое вино должно быть прозрачным, чистым, почти бесцветным, чуть-чуть золотистым. У него может быть легкий зеленоватый или лимонный оттенок. Если оно отливает янтарем или похоже на нерафинированное подсолнечное масло, значит, оно окислено, преждевременно состарилось, и пить его не стоит.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал об индивидуальных особенностях потребителей, с которыми приходится считаться при серьезном изучении винной продукции.

«Универсальный признак качества вина – это его вкус и аромат. Когда человек открывает бутылку вина, пробует его, и оно ему не нравится – не надо его пить. А другую бутылку открывает, и ему нравится – пусть пьет с удовольствием. Есть такая вещь, как кислотность в желудке. Если у вас маленькая кислотность, то кислое вино вам будет по вкусу. А если у вас повышенная кислотность – то это же вино будет для вас ужасным. Вино – это не водка и не пиво, которое достаточно легко и быстро можно понять. Вино – это огромный мир. А для того, чтобы в этом мире разбираться, надо прикладывать усилия. И тут только один способ – метод проб и ошибок. Нужно находить тех производителей, в которых будет уверенность. Если нравятся белые вина – пейте белые, не пейте красные! И наоборот», - отметил он.