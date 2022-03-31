В Роскачестве назвали рискованным использование бесплатных VPN-сервисов
Использование бесплатных VPN-сервисов несет в себе риски утечки персональных данных, получения вирусов, а также разрывов подключений и встраивания рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.
«Передача данных третьим лицам и есть основной вид заработка VPN-сервисов, которые предоставляют свои услуги бесплатно», - приводит РИА Новости сообщение Роскачества.
Отмечается, что бесплатные VPN-сервисы встраивают собственные рекламные баннеры в устройство пользователя. Так, неосторожное нажатие по случайному баннеру может привести к столкновению с мошенническими схемами, а также с вирусным ПО.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram (запрещенные в РФ экстремистские организации) через VPN, если это не будет законодательно ограничено государством.
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