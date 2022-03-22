В России могут запретить VPN-сервисы
В России возможно введение запрета на использование VPN-сервисов и ресурсов, которые помогают обходить блокировки сайтов и социальных сетей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
При этом он заявил, что граждане, использующие такие ресурсы, не будут нести ответственность.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram (запрещенные в РФ экстремистские организации) через VPN, если это не будет законодательно ограничено государством.
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