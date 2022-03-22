В России могут запретить VPN-сервисы

В России возможно введение запрета на использование VPN-сервисов и ресурсов, которые помогают обходить блокировки сайтов и социальных сетей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

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При этом он заявил, что граждане, использующие такие ресурсы, не будут нести ответственность.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram (запрещенные в РФ экстремистские организации) через VPN, если это не будет законодательно ограничено государством.

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ФОТО: pxhere.com
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