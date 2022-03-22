В России могут запретить VPN-сервисы

При этом он заявил, что граждане, использующие такие ресурсы, не будут нести ответственность.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram (запрещенные в РФ экстремистские организации) через VPN, если это не будет законодательно ограничено государством.