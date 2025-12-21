В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья

В Роскачестве рекомендовали рассчитывать вино для новогоднего стола из расчёта одна бутылка объёмом 0,75 литра на одного гостя на весь вечер. Об этом сообщают РИА Новости.

Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина

Эксперты организации отметили, что к этому объёму стоит добавить 20% запаса на непредвиденные ситуации и тех, кто выпьет больше.

На аперитив должно приходиться 15–25% от общего количества вина. Для начала вечера подойдут лёгкие игристые или сухие белые вина, которые помогают создать праздничное настроение. Игристые вина, особенно розовые, хорошо сочетаются с большинством новогодних блюд, включая салаты с жирной заправкой и закуски.

Основную часть (75–85%) рекомендуется разделить поровну между красными и белыми винами. Среди белых стоит выбирать универсальные варианты, подходящие к большинству закусок: совиньон блан или пино гри. К рыбе и птице можно добавить выдержанное шардоне.

Для красных вин эксперты советуют лёгкие и питкие сорта без сильной танинности - пино нуар, молодое мерло или саперави, дополнив их одним более структурированным вином, например каберне совиньон к мясным блюдам.

Ранее врач Алексей Буеверов рассказал, сколько шампанского можно выпить на Новый год.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ВиноРоссиянеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры