В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья

Эксперты организации отметили, что к этому объёму стоит добавить 20% запаса на непредвиденные ситуации и тех, кто выпьет больше.

На аперитив должно приходиться 15–25% от общего количества вина. Для начала вечера подойдут лёгкие игристые или сухие белые вина, которые помогают создать праздничное настроение. Игристые вина, особенно розовые, хорошо сочетаются с большинством новогодних блюд, включая салаты с жирной заправкой и закуски.

Основную часть (75–85%) рекомендуется разделить поровну между красными и белыми винами. Среди белых стоит выбирать универсальные варианты, подходящие к большинству закусок: совиньон блан или пино гри. К рыбе и птице можно добавить выдержанное шардоне.

Для красных вин эксперты советуют лёгкие и питкие сорта без сильной танинности - пино нуар, молодое мерло или саперави, дополнив их одним более структурированным вином, например каберне совиньон к мясным блюдам.

