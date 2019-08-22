В «Роскачестве» нашли опасные электрочайники
Специалисты «Роскачества» проверили 30 моделей чайников и в восьми из них обнаружили токсичное вещество формальдегид. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
В эксперименте участвовали чайники объемом 1-2 литра производства Китая, Турции, Польши и России в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей. После кипячения воды в восьми образцах обнаружили формальдегид, который даже в низких количествах раздражает носоглотку, глаза и кожу, уточняет Ura.ru.
При этом в трех моделях электрических чайников вода становилась хуже после каждого кипячения, выяснили эксперты «Роскачества».
Как сообщает Москва 24, законодательством формальдегид не признается дефектом, но в «Роскачестве» отмечают, что он оказывает негативное последствие на организм человека.
В то же время проверка «Роскачества» показала, что ни один из электрочайников не выделяет в кипяченную воду свинец, никель, хром и бор.
Ранее в «Роскачестве» рассказали, как выбрать качественное вино. В свою очередь, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал об индивидуальных особенностях потребителей, с которыми приходится считаться при серьезном изучении винной продукции.
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