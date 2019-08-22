В «Роскачестве» нашли опасные электрочайники

Специалисты «Роскачества» проверили 30 моделей чайников и в восьми из них обнаружили токсичное вещество формальдегид. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В эксперименте участвовали чайники объемом 1-2 литра производства Китая, Турции, Польши и России в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей. После кипячения воды в восьми образцах обнаружили формальдегид, который даже в низких количествах раздражает носоглотку, глаза и кожу, уточняет Ura.ru.

При этом в трех моделях электрических чайников вода становилась хуже после каждого кипячения, выяснили эксперты «Роскачества».