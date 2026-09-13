МО: ВС РФ освободили Черняков в Харьковской области

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Север». Накануне в МО объявили о взятии под контроль Веселого в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 13 сентября российские военные поразили логистический центр в Одесской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

