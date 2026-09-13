МО: ВС РФ освободили Черняков в Харьковской области
13 сентября 202610:58
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Север». Накануне в МО объявили о взятии под контроль Веселого в ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 13 сентября российские военные поразили логистический центр в Одесской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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