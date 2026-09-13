Хинштейн: В Курской области в результате ракетной атаки повреждены дома
Утром 13 сентября в результате атаки двух крылатых ракет в Курской области были зафиксированы повреждения. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в поселке Юбилейный Курского района был поврежден автомобиль, посечены фасады, остекление двух частных домов. Обломки также упали на нескольких улицах Курска, есть незначительные повреждения трех домов, добавил политик.
«На местах работают оперативные службы. После обязательно выедут комиссии по оценке, чтобы зафиксировать ущерб — поможем с восстановлением», - уточнил Хинштейн.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью над территорией страны силы ПВО сбили 389 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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