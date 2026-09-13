МО: Силы ПВО сбили более 900 БПЛА ВСУ и 2 снаряда HIMARS
Российские силы ПВО ликвидировали 902 украинских беспилотника, семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.
Кроме того, были уничтожены места сборки БПЛА, наземных роботизированных комплексов и места их хранения, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.
Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 13 сентября российские военные поразили логистический центр в Одесской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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