МО: Силы ПВО сбили более 900 БПЛА ВСУ и 2 снаряда HIMARS

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ.

Кроме того, были уничтожены места сборки БПЛА, наземных роботизированных комплексов и места их хранения, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 13 сентября российские военные поразили логистический центр в Одесской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».