В Росгосцирке объяснили увольнение 15 собак из московского цирка

Выступление дрессировщицы московского цирка «Радуга» было решено расформировать из-за ее «низкого исполнительного уровня», вопрос с собаками уже решается. Об этом сообщили «Газете.Ru» в Росгосцирке.

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Отмечается, что уровень дрессировщицы не соответствует зрительскому запросу и современным требованиям. В Росгосцирке указали, что собаки, которые ранее были задействованы в номере, размещены в филиале ФКП «Росгосцирк» – цирке-шапито «Радуга» и находятся на содержании компании.

Подчеркивается, что расходы на питание и медицинский уход за животными финансируется из собственных средств Росгосцирка. Российская государственная цирковая компания занимается решением вопроса, добавляется в сообщении.

Ранее потомственная дрессировщица Таисия из московского шапито «Радуга» рассказала, что в цирке планируют убрать ее номер и сократить 15 собак. Она отметила, что ее номеру с собаками больше 60 лет, и он был очень востребован и успешен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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