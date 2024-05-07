В Росгосцирке объяснили увольнение 15 собак из московского цирка

Отмечается, что уровень дрессировщицы не соответствует зрительскому запросу и современным требованиям. В Росгосцирке указали, что собаки, которые ранее были задействованы в номере, размещены в филиале ФКП «Росгосцирк» – цирке-шапито «Радуга» и находятся на содержании компании.

Подчеркивается, что расходы на питание и медицинский уход за животными финансируется из собственных средств Росгосцирка. Российская государственная цирковая компания занимается решением вопроса, добавляется в сообщении.

Ранее потомственная дрессировщица Таисия из московского шапито «Радуга» рассказала, что в цирке планируют убрать ее номер и сократить 15 собак. Она отметила, что ее номеру с собаками больше 60 лет, и он был очень востребован и успешен, передает «Радиоточка НСН».

