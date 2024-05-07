В Росгосцирке объяснили увольнение 15 собак из московского цирка
Выступление дрессировщицы московского цирка «Радуга» было решено расформировать из-за ее «низкого исполнительного уровня», вопрос с собаками уже решается. Об этом сообщили «Газете.Ru» в Росгосцирке.
Отмечается, что уровень дрессировщицы не соответствует зрительскому запросу и современным требованиям. В Росгосцирке указали, что собаки, которые ранее были задействованы в номере, размещены в филиале ФКП «Росгосцирк» – цирке-шапито «Радуга» и находятся на содержании компании.
Подчеркивается, что расходы на питание и медицинский уход за животными финансируется из собственных средств Росгосцирка. Российская государственная цирковая компания занимается решением вопроса, добавляется в сообщении.
Ранее потомственная дрессировщица Таисия из московского шапито «Радуга» рассказала, что в цирке планируют убрать ее номер и сократить 15 собак. Она отметила, что ее номеру с собаками больше 60 лет, и он был очень востребован и успешен, передает «Радиоточка НСН».
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