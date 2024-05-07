Дрессировщица: 15 собак из московского цирка могут остаться на улице
Потомственная дрессировщица Таисия из московского шапито «Радуга» рассказала, что в цирке планируют убрать ее номер и сократить 15 собак. Этим она поделилась в беседе с «Газетой.ру».
Девушка отметила, что уже через два месяца собак некому будет содержать. Ее номеру с собаками больше 60 лет, и он был очень востребован и успешен. Поэтому новость о том, что его уберут из программы, и собаки останутся без попечения, очень обеспокоила артистку. Она утучнила, что в течение двух месяцев сотрудникам, которые ухаживают за собаками, будет предложена другая работа. Поэтому без ухода могут остаться 15 животных, из которых две очень старые и нуждаются в особом уходе. Дрессировщица отметила, что не сможет взять всех животных домой, так как у нее самой очень много собак.
Артистка собиралась решить вопрос с генеральным директором, однако пока ей не удалось добиться встречи с ним. Его секретарь сказала, что он находится в командировке.
Таисия рассказала, что год назад в цирке уже проводились сокращения, и артистам пришлось искать работу в других коллективах. По ее словам, ей даже не хочется работать с таким руководством, которое может так беспечно оставить животных на произвол судьбы.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках. Инициаторами выступили депутаты Алексей Нечаев и Владислав Даванков, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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