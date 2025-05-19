В Росавиации пообещали не вводить штрафы для встающих раньше времени пассажиров

По его словам, представители Росавиации еще будут обсуждать с турецкими властями подобные санкции в отношении пассажиров, так как для российской стороны очень важно то, как подобные нововведения будут отражаться на россиянах.

Авиакомпания Turkish Airlines будет штрафовать пассажиров, встающих с кресла раньше времени, пишут турецкие СМИ. По словам источников, пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или покидают свои места, игнорируя табло «Пристегните ремни», будут подвергнуты административным штрафам. Экипажам авиакомпании предписано напоминать пассажирам об этих правилах в момент посадки самолета.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил НСН, что требование к пассажирам самолета оставаться на своих местах до полной остановки воздушного судна является не прихотью авиакомпании, а вопросом обеспечения безопасности.

