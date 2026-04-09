Эксперт Сафонов рассказал, кто может получать пенсию более 500 тысяч рублей

Пенсию в размере более 500 тысяч рублей могут получать россияне-космонавты 1-го класса и инструкторы-космонавты. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с ТАСС.

«Космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учетом "полетных" до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт - до 1,375 млн рублей», - поделился эксперт.

По словам Сафонова, пенсия может достигать 85% денежного довольствия - 1,062 млн и 1,168 млн рублей соответственно.

Профессор отметил, что пенсия космонавта составит 55% довольствия, если у гражданина есть определенная выслуга лет: 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. За каждый дополнительный полный год выплата вырастет на 3%, однако она не может составлять более 85% денежного довольствия. При выслуге в 20-25 лет у мужчин и 15-20 лет у женщин пенсия уменьшается на 2% довольствия за каждый недостающий до полной выслуги год, в том числе неполный.

Ранее Социальный фонд РФ сообщил, что в феврале средний размер пенсии работающих граждан превысил 23,3 тысячи рублей, пишет Ura.ru.

