Отличительная черта российских авиапассажиров — хамское и пренебрежительное отношение к бортпроводникам, а также игнорирование правил безопасности в аэропорту, нарушение которых может привести к тяжелым травмам. Об этом НСН заявила стюардесса одной из крупных российских авиакомпаний Ольга Пучкова. По её мнению, исправить ситуацию могут штрафы.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines будет штрафовать пассажиров, встающих с кресла раньше времени и открывающих багажные полки без разрешения экипажа. Соответствующее постановление опубликовало Главное управление гражданской авиации Турции. Пучкова отметила, что пассажиры часто ведут себя неадекватно на борту, и что такая мера была бы особенно актуальна в России.