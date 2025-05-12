Стюардесса назвала самые раздражающие привычки российских авиапассажиров
Штрафы за пренебрежение правилами безопасности на борту самолета помогли бы отрезвить российских авиапассажиров, которые зачастую ведут себя крайне легкомысленно, сказала НСН стюардесса Ольга Пучкова.
Отличительная черта российских авиапассажиров — хамское и пренебрежительное отношение к бортпроводникам, а также игнорирование правил безопасности в аэропорту, нарушение которых может привести к тяжелым травмам. Об этом НСН заявила стюардесса одной из крупных российских авиакомпаний Ольга Пучкова. По её мнению, исправить ситуацию могут штрафы.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines будет штрафовать пассажиров, встающих с кресла раньше времени и открывающих багажные полки без разрешения экипажа. Соответствующее постановление опубликовало Главное управление гражданской авиации Турции. Пучкова отметила, что пассажиры часто ведут себя неадекватно на борту, и что такая мера была бы особенно актуальна в России.
«Что касается штрафов за вставание с кресла раньше времени, думаю, это оправданная мера. Почему? Потому что взлет и посадка — это критические этапы полета, посадка считается законченной только тогда, когда самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу и прекратил движение. Если же самолет еще движется по взлетно-посадочной полосе, в этот момент возможна эвакуация в случае чрезвычайной ситуации. Напомню, что самолет полностью сгорает за 90 секунд, а в нем от 200 до 400 пассажиров. Если люди стоят в проходах, тем более, если уже достали чемоданы, то они блокируют путь эвакуации. Кроме того, можно упасть во время движения самолета по инерции, что чревато тяжелыми травмами. В России, где пассажиры непотребно ведут себя по отношению к бортпроводникам, такая мера особенно необходима как воспитательная. Если пассажиры будут знать, что их могут оштрафовать за нарушение правил безопасности, то их поведение улучшится, а количество катастроф снизится. Пока же на соответствующее объявление по громкой связи все закрывают глаза», — отметила она.
Стюардесса рассказала, что некоторые российские авиапассажиры даже хамят бортпроводникам, боясь, что про них забудут.
«Будучи взрослыми людьми, пассажиры на борту самолета часто ведут себя как дети. Например, когда начинаешь их обслуживать, они очень боятся, что им что-то не выдадут, например, еду или пледы, хамят, начинают теребить бортпроводника, перебивать его во время беседы с другим пассажиром», - поделилась наблюдениями собеседница НСН.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что сегодня не все авиакомпании ведут черные списки авиадебоширов, и важно ужесточать ответственность для них, так как многие туристы и сами авиакомпании часто несут финансовые потери из-за таких людей.
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