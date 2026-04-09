В ЦБ рассказали, что устойчивая инфляция в РФ остается в диапазоне 4-5%

Устойчивые показатели инфляции в России сохраняются на уровне 4-5%, несмотря на повышение налога на добавленную стоимость, тарифов и акцизов. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Он обратил внимание, что в начале года был зафиксирован всплеск инфляции. После анализа статистики ЦБ сделал вывод, что, несмотря на такой рост, устойчивые показатели инфляции остались прежними.

«Они находятся в диапазоне 4-5%», - цитирует Тремасова ТАСС.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что влияние повышения НДС на рост цен оказалось ограниченным. Вклад повышения налога в инфляцию составил около 1 п. п., пишет 360.ru.

