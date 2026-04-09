МВД: Мошенники просят записать голосовое в поддержку бойцов СВО
Мошенники присылают россиянам поддельные ссылки для ввода персональных данных от имени их знакомых. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве предупредили, что злоумышленники пишут гражданам с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев специальной военной операции. Чтобы это сделать, потенциальным жертвам предлагают пройти по ссылке и ввести свои данные в регистрационную форму.
Аферисты рассчитывают, что люди доверяют знакомым и не будут дополнительно проверять информацию. В МВД заявили, что переход по подобным ссылкам может привести к краже данных и аккаунта. Кроме того, злоумышленники могут предпринять сложную, многоуровневую атаку.
Ранее пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила, что в преддверии Пасхи мошенники рассылают россиянам фишинговые открытки и вирусный контент, пишет Ura.ru.
- В Крымске при падении обломков БПЛА пострадали три человека
- Сроки эксплуатации модуля «Наука» на МКС продлят до 2035 года
- ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки на предстоящем заседании
- Битва за Орбана: Как США и ЕС борются за исход выборов в Венгрии
- Эксперт Сафонов рассказал, кто может получать пенсию более 500 тысяч рублей
- Трамп: Военные США останутся вокруг Ирана до достижения соглашения
- В ЦБ рассказали, что устойчивая инфляция в РФ остается в диапазоне 4-5%
- «Союзмультфильм» разрабатывает около 20 игровых фильмов
- Палец на спусковом крючке: Иран отказался от переговоров из-за нарушений США