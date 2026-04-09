МВД: Мошенники просят записать голосовое в поддержку бойцов СВО

Мошенники присылают россиянам поддельные ссылки для ввода персональных данных от имени их знакомых. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники пишут гражданам с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев специальной военной операции. Чтобы это сделать, потенциальным жертвам предлагают пройти по ссылке и ввести свои данные в регистрационную форму.

Аферисты рассчитывают, что люди доверяют знакомым и не будут дополнительно проверять информацию. В МВД заявили, что переход по подобным ссылкам может привести к краже данных и аккаунта. Кроме того, злоумышленники могут предпринять сложную, многоуровневую атаку.

Ранее пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила, что в преддверии Пасхи мошенники рассылают россиянам фишинговые открытки и вирусный контент, пишет Ura.ru.

