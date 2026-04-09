ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки на предстоящем заседании
9 апреля 202609:26
Банк России на заседании в апреле может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки. Об этом сообщил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов.
«Я думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки», - приводит его слова ТАСС.
Вместе с тем Тремасов допустил, что ЦБ рассмотрит предложения «о том, что... имеет смысл взять паузу».
В марте Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 15% годовых, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
