«Союзмультфильм» разрабатывает около 20 игровых фильмов

Около 20 полнометражных игровых картин находятся в разработке киностудии «Союзмультфильм». Об этом рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева в интервью ТАСС.

Она напомнила, что в прошлом году «Союзмультфильм» запустил направление игрового кино, его возглавила продюсер Нелли Яралова.

«Сейчас в разработке находятся около 20 полнометражных проектов, многие из которых основаны на персонажах из "золотой коллекции" студии», - отметила Слащева.

По ее словам, разрабатывается множество партнерских и оригинальных игровых проектов. Фильмы основаны на классических образах и литературных произведениях.

Ранее Слащева рассказала, что «Союзмультфильм» планирует выпустить экранизацию книги Сергея Лукьяненко о людях с суперспособностями и анимационный фильм по книгам Юлии Ивановой «Тайны чароводья», напоминает 360.ru.

