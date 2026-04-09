«Союзмультфильм» разрабатывает около 20 игровых фильмов
Около 20 полнометражных игровых картин находятся в разработке киностудии «Союзмультфильм». Об этом рассказала председатель совета директоров студии Юлиана Слащева в интервью ТАСС.
Она напомнила, что в прошлом году «Союзмультфильм» запустил направление игрового кино, его возглавила продюсер Нелли Яралова.
«Сейчас в разработке находятся около 20 полнометражных проектов, многие из которых основаны на персонажах из "золотой коллекции" студии», - отметила Слащева.
По ее словам, разрабатывается множество партнерских и оригинальных игровых проектов. Фильмы основаны на классических образах и литературных произведениях.
Ранее Слащева рассказала, что «Союзмультфильм» планирует выпустить экранизацию книги Сергея Лукьяненко о людях с суперспособностями и анимационный фильм по книгам Юлии Ивановой «Тайны чароводья», напоминает 360.ru.
