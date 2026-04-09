Трамп: Военные США останутся вокруг Ирана до достижения соглашения

Военные США останутся рядом с Ираном и на территории республики, пока не будет выполнено соглашение об урегулировании конфликта между странами. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Иран: США уже нарушили три пункта мирного плана

Речь идет о кораблях, летательных аппаратах и военнослужащих США с дополнительными боеприпасами, вооружением и «всем остальным, что необходимо для летального правосудия и уничтожения... ослабленного противника». Американские силы останутся «на территории Ирана и вокруг него» до полного выполнения достигнутого реального соглашения.

Ранее Иран и США договорились о прекращении огня на две недели. Стороны намерены детально обсудить урегулирование конфликта на переговорах в Исламабаде 10 апреля, отмечает 360.ru.

ФОТО: Zuma / ТАСС
