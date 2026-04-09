Сроки эксплуатации модуля «Наука» на МКС продлят до 2035 года
Центр Хруничева намерен продлить сроки службы Многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции до 2035 года. Об этом сообщил генеральный директор центра Денис Денискин в интервью РИА Новости.
По его словам, ведется развертывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля до конца 2035-го.
«При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции. - НСН)», - подчеркнул Денискин.
Ранее Россия продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года, США и другие партнеры — до 2030-го, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Сроки эксплуатации модуля «Наука» на МКС продлят до 2035 года
- ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки на предстоящем заседании
- МВД: Мошенники просят записать голосовое в поддержку бойцов СВО
- Битва за Орбана: Как США и ЕС борются за исход выборов в Венгрии
- Эксперт Сафонов рассказал, кто может получать пенсию более 500 тысяч рублей
- Трамп: Военные США останутся вокруг Ирана до достижения соглашения
- В ЦБ рассказали, что устойчивая инфляция в РФ остается в диапазоне 4-5%
- «Союзмультфильм» разрабатывает около 20 игровых фильмов
- Палец на спусковом крючке: Иран отказался от переговоров из-за нарушений США
- Над территорией России ликвидировали 69 дронов ВСУ