Сроки эксплуатации модуля «Наука» на МКС продлят до 2035 года

Центр Хруничева намерен продлить сроки службы Многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции до 2035 года. Об этом сообщил генеральный директор центра Денис Денискин в интервью РИА Новости.

По его словам, ведется развертывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля до конца 2035-го.

«При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции. - НСН)», - подчеркнул Денискин.

Ранее Россия продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года, США и другие партнеры — до 2030-го, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
