В Крымске при падении обломков БПЛА пострадали три человека

Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным ведомства, двое пострадавших госпитализированы. Еще одному раненому оказали помощь на месте, пишет RT.

«Произошло возгорание, которое к утру ликвидировали», - подчеркнули в оперштабе.

В тушении пожара участвовали 80 специалистов и 29 единиц техники.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Саук-Дере в Крымском районе края мужчина погиб в результате атаки БПЛА.

