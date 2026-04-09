В Крымске при падении обломков БПЛА пострадали три человека
9 апреля 202610:21
Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
По данным ведомства, двое пострадавших госпитализированы. Еще одному раненому оказали помощь на месте, пишет RT.
«Произошло возгорание, которое к утру ликвидировали», - подчеркнули в оперштабе.
В тушении пожара участвовали 80 специалистов и 29 единиц техники.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Саук-Дере в Крымском районе края мужчина погиб в результате атаки БПЛА.
Горячие новости
- «Достойна ли я?»: Лариса Рубальская о звании народной артистки России
- В Северо-Курильске из-за циклона с ветром до 58 м/с повреждены кровли девяти домов
- Нутрициолог назвала безопасное для здоровья количество куличей на Пасху
- МЧС доставило в Дагестан 23 тонны гуманитарной помощи
- В Оренбургской области сошли с рельсов пять вагонов с щебнем
- Почему россияне не откажутся от маркетплейсов даже при ограничении скидок
- Соцфонд: Часть россиян получат пенсии за май досрочно
- В Крымске при падении обломков БПЛА пострадали три человека
- Сроки эксплуатации модуля «Наука» на МКС продлят до 2035 года
- ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки на предстоящем заседании