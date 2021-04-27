В РФПИ рассказали, что еще две страны планируют одобрить «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал о планах еще двух стран одобрить применение вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
Дмитриев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что подтверждение может быть получено "буквально со дня на день". Накануне стало известно, что бразильский регулятор отказался от импорта и использования препарата "Спутник V" несмотря на то, что ученые при Миннауки страны признали вакцину безопасной и эффективной.
Вакцина "Спутник V" в настоящий момент зарегистрирована в более чем 60 странах мира. Совокупное население этих стран составляет 1,5 млрд человек. В половине государств кампания по вакцинации уже началась.
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