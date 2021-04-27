В РФПИ рассказали, что еще две страны планируют одобрить «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал о планах еще двух стран одобрить применение вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Египет хорошо, а вакцинация лучше! Вирусолог предрек новую COVID-волну

Дмитриев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что подтверждение может быть получено "буквально со дня на день". Накануне стало известно, что бразильский регулятор отказался от импорта и использования препарата "Спутник V" несмотря на то, что ученые при Миннауки страны признали вакцину безопасной и эффективной.

Вакцина "Спутник V" в настоящий момент зарегистрирована в более чем 60 странах мира. Совокупное население этих стран составляет 1,5 млрд человек. В половине государств кампания по вакцинации уже началась.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПандемияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры