В РФПИ рассказали, что еще две страны планируют одобрить «Спутник V»

Дмитриев в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что подтверждение может быть получено "буквально со дня на день". Накануне стало известно, что бразильский регулятор отказался от импорта и использования препарата "Спутник V" несмотря на то, что ученые при Миннауки страны признали вакцину безопасной и эффективной.



Вакцина "Спутник V" в настоящий момент зарегистрирована в более чем 60 странах мира. Совокупное население этих стран составляет 1,5 млрд человек. В половине государств кампания по вакцинации уже началась.

