В Бразилии не разрешили импорт «Спутника V»

Национальное агентство санитарного надзора Бразилии Anvisa не одобрило импорт и использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства в стране, передает РИА Новости.

Ученые Бразилии объявили вакцину «Спутник V» безопасной

Регулятор отклонил соответствующий запрос региональных правительств до предоставления «недостающей информации». Отмечается, что были «выявлены недостатки». Специалисты агентства отмечаю, что необходимы предоставить данные для их «устранения».

Ранее бразильские ученые признали вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" безопасной.

Проверку российского препарата проводил научно-технический комитет по биологической безопасности при Миннауки страны. По данным ведомства, это уже третий препарат, который проверили ученые.

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