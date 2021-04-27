В Бразилии не разрешили импорт «Спутника V»
Национальное агентство санитарного надзора Бразилии Anvisa не одобрило импорт и использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства в стране, передает РИА Новости.
Регулятор отклонил соответствующий запрос региональных правительств до предоставления «недостающей информации». Отмечается, что были «выявлены недостатки». Специалисты агентства отмечаю, что необходимы предоставить данные для их «устранения».
Ранее бразильские ученые признали вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" безопасной.
Проверку российского препарата проводил научно-технический комитет по биологической безопасности при Миннауки страны. По данным ведомства, это уже третий препарат, который проверили ученые.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- В Бразилии не разрешили импорт «Спутника V»
- В Москве госпитализирована российская артистка Светлана Светличная
- Российский «Мир» подключат к Apple Pay в ближайшие часы
- В Иране ответили на слова Зарифа о Сулеймани
- CNN: Госсекретарь США в мае может посетить Украину
- Чешский премьер сообщил, что склад в Врбетице подорвали «российские агенты»
- Эксперт назвал простые способы замедлить процесс старения
- Евросоюз подал иск к производителю AstraZeneca
- Кораблю SpaceX с астронавтами угрожал неизвестный объект
- Вашингтон выступил в поддержку минских соглашений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru