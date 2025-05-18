В РФ за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до 1 млн рублей
В России с октября 2023 года ввели запрет на сбор грибов, которые занесены в Красную книгу. За нарушение грозит штраф в размере до 1 млн рублей, напомнили в беседе с RT представители пресс-службы «АльфаСтрахования».
В компании отметили, что всего в российских лесах растет 41 вид краснокнижных грибов, среди которых мухомор крошащийся, паутинник душистый, трюфель летний, опенок чеканный и другие.
Уточняется, что за случайный сбор грибов из Красной книги в России предусмотрен штраф от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, а за умышленный — до четырех лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей. При этом за продажу таких грибов группой лиц предусмотрено наказание до девяти лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.
К тому же в компании рассказали, что, если человек собрал такие грибы с умыслом и поделился фотографиями в соцсетях, то его ждет наказание до шести лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Подмосковье ввели фиксированный штраф за неудаление борщевика с земельных участков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru