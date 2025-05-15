В Подмосковье ввели фиксированный штраф за борщевик
Московская областная дума приняла закон о введении фиксированного штрафа за неудаление борщевика с земельных участков.
По закону, собственники обязаны уничтожать этот сорняк на своей территории. До этого в Московской области размер наказания варьировался от двух до пяти тысяч рублей. Депутаты поддержали повышение до максимальной планки.
Законодатели пришли к выводу, что прошлые меры были недостаточными. По их мнению, они не давали достаточной мотивации гражданам, чтобы они всерьез боролись с вредными растениями. Новый закон вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации.
Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал НСН про наиболее эффективные способы борьбы с борщевиком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru