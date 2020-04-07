В РФ созданы чипы для теста на коронавирус за 15-20 минут

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о создании в РФ чипов, позволяющих определять наличие у человека коронавируса за 15-20 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Скворцовой, чипы разработки ФМБА представят публике на текущей неделе. Презентация состоится на производственной площадке агентства в Одинцово, сообщила она в эфире "Россия 24".

Глава ФМБА отметила, что быстроту тестирования обеспечивает то, что для работы устройства не требуется в разных фазах разной температуры.

Ранее Скворцова заявила, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в РФ наступит через 10-14 дней. При этом на спад распространение инфекции пойдет в июне.


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ФОТО: Вероника Скворцова
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