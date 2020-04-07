Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах дополнительной поддержки семьям с детьми.
Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Ежемесячные выплаты будут производиться на каждого ребенка в возрасте до трех лет, которые имеют российское гражданство. Сами выплаты не будут учитываться в составе семейного дохода при предоставлении им других мер соцподдержки.
Россияне, имеющие право на данные выплаты, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября текущего года.
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