Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.

Ежемесячные выплаты будут производиться на каждого ребенка в возрасте до трех лет, которые имеют российское гражданство. Сами выплаты не будут учитываться в составе семейного дохода при предоставлении им других мер соцподдержки.



Россияне, имеющие право на данные выплаты, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября текущего года.

