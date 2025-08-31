Малообеспеченным семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов
В России перерасчет налога на доходы физических лиц (семейную выплату) смогут получать родители двоих и более детей, сообщают «Известия».
Как заявили в Минтруде, среди требований — среднедушевой доход в семье меньше 1,5 регионального прожиточного минимума. Кроме того, имущество должно соответствовать установленным критериям, а у получателя не должно быть долгов по алиментам.
Инициатива должна заработать в 2026 году, при этом она распространится и на налоги, внесенные за 2025 год. Как и другие меры социальной поддержки, выплата будет защищена от списания за долги.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru