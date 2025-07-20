Россиянам объяснили, как из-за вклада в банке могут вырасти счета за ЖКУ

Доход по депозитам может превысить порог дохода граждан, при котором оформляется субсидия на оплату ЖКУ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Марию Ермилову.

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Она напомнила, что для предоставления субсидии на оплату ЖКУ существует установленный лимит, который в среднем составляет 22% от совокупного дохода гражданина или домохозяйства. При этом в регионах данное значение варьируется. Однако, по ее словам, учитывается весь доход: и зарплата, и другие поступления, в том числе проценты по вкладам.

Ермилова объяснила, что, если гражданин раньше получал субсидию, но потом перестал, это означает, что лимит был превышен, и субсидию отменили.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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