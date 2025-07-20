Россиянам объяснили, как из-за вклада в банке могут вырасти счета за ЖКУ

Она напомнила, что для предоставления субсидии на оплату ЖКУ существует установленный лимит, который в среднем составляет 22% от совокупного дохода гражданина или домохозяйства. При этом в регионах данное значение варьируется. Однако, по ее словам, учитывается весь доход: и зарплата, и другие поступления, в том числе проценты по вкладам.

Ермилова объяснила, что, если гражданин раньше получал субсидию, но потом перестал, это означает, что лимит был превышен, и субсидию отменили.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 октября в России пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%.

