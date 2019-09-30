В РФ планируют в 6 раз увеличить штрафы для уклоняющихся от службы в армии
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил о возможном увеличении в шесть раз штрафа за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Бурдинского, штрафы, в частности, будут применяться к тем, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Как пишет агентство, сегодня минимальный штраф составляет 500 рублей.
Напомним, Бурдинский сообщал, что в ходе осенней кампании около 132 тысяч призывников будут отправлены в ряды российской армии.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену срочной службы в стране, но подчеркнул, что сам выступает против этой инициативы.
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