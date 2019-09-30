В РФ планируют в 6 раз увеличить штрафы для уклоняющихся от службы в армии

По словам Бурдинского, штрафы, в частности, будут применяться к тем, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Как пишет агентство, сегодня минимальный штраф составляет 500 рублей.

Напомним, Бурдинский сообщал, что в ходе осенней кампании около 132 тысяч призывников будут отправлены в ряды российской армии.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену срочной службы в стране, но подчеркнул, что сам выступает против этой инициативы.

