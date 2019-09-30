В российскую армию отправят 132 тысячи призывников
Около 132 тысяч призывников будут отправлены в ряды российской армии в ходе осенней кампании. Такие данные привел руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Призывная кампания будет проходить во всех 85 регионах страны с 1 октября по 31 декабря, сообщает RT.
В военном ведомстве отметили, что для отправки молодых людей в воинские части все готово: сейчас готовятся пункты питания и размещения для транзитных команд, отмечает Ura.ru.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену срочной службы в стране, но подчеркнул, что сам выступает против этой инициативы.
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