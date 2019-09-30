В российскую армию отправят 132 тысячи призывников

Около 132 тысяч призывников будут отправлены в ряды российской армии в ходе осенней кампании. Такие данные привел руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Призывная кампания будет проходить во всех 85 регионах страны с 1 октября по 31 декабря, сообщает RT.