Забрить всех. В армию начнут призывать без прописки

Военные комиссариаты в России могут начать оформлять учётные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых гграждан, но и на фактически проживающих. Как сообщают «Известия», новые правила разработало министерство обороны РФ. Поправки предполагается внести в Положение о воинском учёте.

Источники издания в оборонном ведомстве уточнили, что новшество вступит в силу уже в конце текущего года. Поясняется, что сейчас немалое число призывников, которые переезжают в другой город на учебу или работу, не имеют возможности по разным причинам зарегистрироваться. В результате, они не имеют права встать на учёт в местном военкомате, отмечает RT.

Причём, некоторые переезжают специально, чтобы «откосить» от армии. Таким образом, Минобороны, с одной стороны, намерено дезавуировать такой способ уклонения от армии, а с другой — дать возможность поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

