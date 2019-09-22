Шойгу оценил перспективу отмены призыва в вооруженные силы РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу оценил вероятность отмены призыва на армейскую службу.
«В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убеждён, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал глава оборонного ведомства в интервью «Московскому комсомольцу».
Шойгу также считает, что мобилизационный резерв из числа гражданских лиц необходим для усиления российской армии в случае военных конфликтов. Министра подчеркнул, что при этом число профессиональных военных будет расти, сообщает RT.
«Есть техника, обслуживать которую может только специалист, чья подготовка занимает от восьми до восемнадцати месяцев. Таким специалистом просто не может быть призывник», — сказал Сергей Шойгу.
Напомним, в России с 1 сентября вступают изменения порядка призыва граждан на срочную службу.
Ранее НСН сообщала о создании в Москве «горячей линии» для постоянного мониторинга осенней призывной кампании. По всем вопросам, связанным с призывом в вооруженные силы РФ, с 1 октября можно обращаться к специалистам «горячей линии» по телефону: 8 (495) 679-19-26.
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