Зачем Apple официально привязала машины Lada к своей системе CarPlay
CarPlay – это очень востребованная система, многие при покупке автомобиля специально уточняют ее наличие, заявил НСН Игорь Моржаретто.
Теперь владельцы смартфонов официально имеют возможность подключиться к CarPlay автомобиля, чтобы говорить по телефону, выводить на экран какие-то карты и многое другое, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Компания Apple внесла автомобили Lada в официальный список машин, поддерживающих систему Apple CarPlay, говорится на официальном сайте американской компании. В список моделей вошли Vesta, Xray, Granta и Largus. Всего Apple включила в него более 800 моделей автомобилей. Apple CarPlay позволяет подключать смартфоны на базе iOS к медиасистеме автомобиля. Водитель получает доступ к привычным сервисам без необходимости отвлекаться на смартфон, что влияет на безопасность и удобство. Моржаретто уверен, что это выгодно и владельцам авто, и компании.
«Это важно для любых автомобилей, для каждого автомобилиста. Конечно, сегодня этим все пользуются, это очень удобно. Все владельцы смартфонов имеют возможность подключиться к CarPlay автомобиля, чтобы говорить по телефону, не поднимая трубки, выводить на экран какие-то карты и многие другие вещи. Это просто замечательная новость, они расширили список моделей. У меня Vesta, могу сказать, что до этого все тоже работало. Теперь официально внесли в список, за что компании большая благодарность. Это очень востребованная система, многие при покупке автомобиля даже специально уточняют, есть ли такая система. Если есть, это большой плюс. Рисков в этой ситуации я не вижу, не думаю, что компания вдруг решится что-то резко заблокировать для российских пользователей. Все будет работать, учитывая, что количество смартфонов компании Apple в России исчисляется десятками миллионов. Отключить что-то одномоментно не получится», - рассказал он.
В марте 2022 года Apple приостановила продажи своих устройств в России, отключила сервис Apple Pay. Несмотря на ограничения, поставщики продолжают завозить устройства Apple в Россию по параллельному импорту.
