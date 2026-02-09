Зачем Apple официально привязала машины Lada к своей системе CarPlay

Теперь владельцы смартфонов официально имеют возможность подключиться к CarPlay автомобиля, чтобы говорить по телефону, выводить на экран какие-то карты и многое другое, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Компания Apple внесла автомобили Lada в официальный список машин, поддерживающих систему Apple CarPlay, говорится на официальном сайте американской компании. В список моделей вошли Vesta, Xray, Granta и Largus. Всего Apple включила в него более 800 моделей автомобилей. Apple CarPlay позволяет подключать смартфоны на базе iOS к медиасистеме автомобиля. Водитель получает доступ к привычным сервисам без необходимости отвлекаться на смартфон, что влияет на безопасность и удобство. Моржаретто уверен, что это выгодно и владельцам авто, и компании.