Лавров заявил о желании США доминировать в мировой экономике

Целью США является доминирование в мировой экономике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

В интервью TV BRICS он отметил, что Вашингтон добивается этого «с использованием весьма большого количества принудительных мер», не вписывающихся в честную конкуренцию.

«Тарифы, санкции, прямые запреты, некоторым общаться запрещают, - это всё мы вынуждены учитывать», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
