Лавров заявил о желании США доминировать в мировой экономике
9 февраля 202615:11
Целью США является доминирование в мировой экономике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью TV BRICS он отметил, что Вашингтон добивается этого «с использованием весьма большого количества принудительных мер», не вписывающихся в честную конкуренцию.
«Тарифы, санкции, прямые запреты, некоторым общаться запрещают, - это всё мы вынуждены учитывать», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
