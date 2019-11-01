В РФ начал действовать закон о защите рунета

Отмечается, что документ предусматривает координацию интернет-операторов при угрозах сбоя. В частности, для этих целей планируется создать Центр мониторинга.

Согласно закону, на сетях интернет-операторов будут установлены технические средства контроля, который предоставит государство. Таким образом, при нарушении работы рунета Роскомнадзор получит возможность централизовано управлять сетями связи через установленное на них технику или через операторов.

Ранее в интервью НСН аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин заявил, что «суверенный Рунет» не сможет стать панацеей от отключения внешнего интернета.

