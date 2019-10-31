Интернет-пиратов не убудет

31 октября 201914:40

Экс-председатель «Пиратской партии» в эфире НСН усомнился в сокращении рынка интернет-пиратства в России. 

В России сократился рынок интернет-пиратства, говорится в исследовании компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. По данным компании, в 2019 году объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.

В интервью НСН экс-председатель «Пиратской партии» России Павел Рассудов усомнился в выводах, сделанных кибербезопасниками.

«Мне кажется, оценки серого рынка или черного рынка, рынка интернет-пиратства всегда очень условны, потому что кассового чека никто не выдает. Постоянно появляется информация, что пиратство вообще побеждено. Потом говорят, нет, пираты, оказывается, наносят ущерб правообладателям на космические суммы. Поэтому к подобным оценкам я отношусь довольно скептически», - заявил он.

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По его словам, борьба с интернет-пиратством станет эффективной лишь при решении комплекса проблем, связанного с правами как правообладателей, так и пользователей.

«Уже лет десять ведется активная дискуссия по поводу интернет-пиратства в России, принимается очень много запретительного и довольно репрессивного законодательства, но тем не менее пока не решены системные проблемы баланса прав не только правообладателей, но и пользователей, проблема никуда не денется», - резюмировал он.

В числе главных факторов, способствующих снижению доходов интернет-пиратов эксперты Group-IB назвали отключение серверов стримингового плеера Moonwalk, наиболее популярного среди распространителей нелицензионного контента. В свою очередь это повлекло за собой проблемы у двух аналогичных провайдеров - HDGO и Kodik.

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ФОТО: pixabay.com
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