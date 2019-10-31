Интернет-пиратов не убудет

По его словам, борьба с интернет-пиратством станет эффективной лишь при решении комплекса проблем, связанного с правами как правообладателей, так и пользователей.

«Уже лет десять ведется активная дискуссия по поводу интернет-пиратства в России, принимается очень много запретительного и довольно репрессивного законодательства, но тем не менее пока не решены системные проблемы баланса прав не только правообладателей, но и пользователей, проблема никуда не денется», - резюмировал он.

В числе главных факторов, способствующих снижению доходов интернет-пиратов эксперты Group-IB назвали отключение серверов стримингового плеера Moonwalk, наиболее популярного среди распространителей нелицензионного контента. В свою очередь это повлекло за собой проблемы у двух аналогичных провайдеров - HDGO и Kodik.

