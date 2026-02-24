Глеб Калюжный записал каверы композиций для военной драмы «Малыш»
Актер Глеб Калюжный записал каверы саундтреков для фильма «Малыш», в котором сыграл главную роль. Об этом заявил режиссер ленты Андрей Симонов в беседе с ТАСС.
Картина «Малыш» - военная драма о рэпере из Донецка, который добровольно отправляется на специальную военную операцию и едет в Мариуполь, чтобы спасти свою мать из осажденного города. Главные роли в картине сыграли Глеб Калюжный и Полина Агуреева. Сразу после съемок Калюжный отправился служить в армию.
«Глеб приехал и все спел сам - и рэп, и вокальные партии. Нам удалось буквально на один день вытащить его [из армии]… Он поразил всех своими певческими талантами», - рассказал Симонов.
По словам режиссера, в саундтрек вошли песни «Дима дома» донецкого рэпера Димы Ома (Дмитрия Пахомова) и «Высота» исполнителя Сергея Нихаенко, а также треки композитора картины Юрия Бардаша, написанные в стиле «донецкий брейк-бит».
