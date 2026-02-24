Над поселком Цандрыпш в Абхазии сбили дрон, обломки упали на берег
24 февраля 202611:40
Беспилотник уничтожили в Гагрском районе Абхазии. Об этом заявил начальник погрануправления республики Рустам Латипов, передает Sputnik Абхазия.
Дрон сбили над приграничным поселком Цандрыпш.
«Обломки упали на береговой линии. Информации о жертвах и повреждениях нет», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что на горе Мамзышха в Абхазии произошел взрыв из-за падения БПЛА.
Горячие новости
- Британия расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций
- Азаров: Украина не запустит «Дружбу» даже без электричества из Словакии
- СМИ: США хотят заключить сделку по Украине до 4 июля
- «НАШЕ Радио» концертами и хороводами отметило Масленицу в Москве
- Роспотребнадзор допустил новую волну заболеваемости свиным гриппом
- Над поселком Цандрыпш в Абхазии сбили дрон, обломки упали на берег
- Россиянин Филиппов повредил свою серебряную медаль Олимпиады
- Россиян призвали не ждать снижения цен на поездки в такси
- Глеб Калюжный записал каверы композиций для военной драмы «Малыш»
- СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой