Над поселком Цандрыпш в Абхазии сбили дрон, обломки упали на берег

Беспилотник уничтожили в Гагрском районе Абхазии. Об этом заявил начальник погрануправления республики Рустам Латипов, передает Sputnik Абхазия.

Над Россией сбили 18 украинских дронов

Дрон сбили над приграничным поселком Цандрыпш.

«Обломки упали на береговой линии. Информации о жертвах и повреждениях нет», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что на горе Мамзышха в Абхазии произошел взрыв из-за падения БПЛА.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
