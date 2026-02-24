Над поселком Цандрыпш в Абхазии сбили дрон, обломки упали на берег

Сильный снегопад накроет Москву и область через несколько часов СК назвал самоподрыв причиной взрыва у машины ГАИ возле Савеловского вокзала Собянин: Путепровод над Южной рокадой будет готов до конца года Более пяти тысяч робот-операций планируют провести в Москве за год Мастер-классы пройдут до 1 марта в рамках «Китайского Нового года в Москве»