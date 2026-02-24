СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой
Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.
Как отметили в ведомстве, Лондон и Париж осознают отсутствие шансов на победу над Россией руками ВСУ.
«Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», - подчеркнули в спецслужбе.
По ее данным, Британия и Франция хотят замаскировать передачу ядерной бомбы под разработку самого Киева. Они намерены решить вопрос скрытой передачи Украине комплектующих, оборудования, технологий в этой сфере, пишет RT. В качестве одного из вариантов доставки рассматривают французскую малогабаритную боевую часть TN75 от баллистической ракеты подлодок М51.1. При этом Германия отказалась участвовать в этой инициативе.
Российская спецслужба отметила, что крайне опасные планы британской и французской стороны говорят «о потере у них чувства реальности».
Ранее Польша заявила о намерении обзавестись ядерным потенциалом, чтобы получить дополнительные гарантии безопасности.
