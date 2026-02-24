Вертолет армии Ирана упал в провинции Исфахан

Вертолет армии Ирана потерпел крушение в провинции Исфахан в центре республики. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Вертолет, принадлежавший армии Ирана, упал в районе садоводческого комплекса города Дорче», - отмечает СМИ.

На месте ЧП произошел пожар, его тушат сотрудники службы спасения. Данных о жертвах и пострадавших при крушении не поступало.

Ранее в Амурской области разбился вертолет Robinson, спасатели обнаружили место авиакатастрофы и тела трех погибших.

ФОТО: РИА Новости
