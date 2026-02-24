Вертолет армии Ирана упал в провинции Исфахан
24 февраля 202610:20
Вертолет армии Ирана потерпел крушение в провинции Исфахан в центре республики. Об этом сообщило агентство IRNA.
«Вертолет, принадлежавший армии Ирана, упал в районе садоводческого комплекса города Дорче», - отмечает СМИ.
На месте ЧП произошел пожар, его тушат сотрудники службы спасения. Данных о жертвах и пострадавших при крушении не поступало.
Ранее в Амурской области разбился вертолет Robinson, спасатели обнаружили место авиакатастрофы и тела трех погибших.
Горячие новости
- Вертолет армии Ирана упал в провинции Исфахан
- В Москве на Киевском вокзале обвалилась часть лестницы
- Над Россией сбили 18 украинских дронов
- Фон дер Ляйен вновь прибыла в Киев
- Из тюрьмы в Мексике во время беспорядков сбежали 23 заключенных
- Дефолт и конец электричеству: Словаки и венгры объявили энерговойну Киеву
- Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом
- Захарова: Без устранения расширения НАТО невозможно урегулирование на Украине
- В Приморье произошел природный пожар площадью 1000 га
- В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича