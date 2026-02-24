В Москве на Киевском вокзале обвалилась часть лестницы
Фрагмент лестничного схода обрушился на столичном Киевском вокзале. Об этом сообщает Московская железная дорога.
«Сегодня примерно в 7:10 на Киевском вокзале произошло повреждение фрагмента лестничного схода, ведущего на платформу №9 для поездов дальнего следования», - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение поездов. Проход на платформу № 9 временно закрыли.
МЖД создала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. В дальнейшем специалисты проведут ремонт конструкции.
Ранее на площади Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв, в результате погиб один сотрудник Госавтоинспекции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
