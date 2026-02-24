Напомним, что с 1 марта заработают новые правила по локализации автомобилей для сферы такси. В связи с этим собеседник НСН успокоил, что массового ухода водителей из сервисов такси не будет.

«Во-первых, никто не уйдет. Во-вторых, те, кто получил разрешение, могут пять лет спокойно отработать на старых автомобилях до конца выдачи разрешения. Да и сейчас у нас вроде бы автозаводы налаживают выпуски. Даже «Волгу» хотят выпускать. Я думаю, что к концу года мы уже увидим что-то реальное на рынке. Да, это будет китайский автопром, но тем не менее, линейка автомобилей должна существенно расшириться. Так что никакой паники – все как работали, так и работают», - подытожил он.

Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк говорил НСН, что таксопарки сегодня даже не рассматривают возможность полной замены на локализованные авто, они либо собираются докатывать текущий парк, либо закрываются.

