Зеленский показал бункер, где провел два года

Президент Украины Владимир Зеленский показал бункер в центре Киева, в котором провел два года. Об этом пишет RT.

Ранее политик в интервью AFP признался, что на фоне украинского конфликта «два года жил там и работал тут» и спускался в бункер ночью.

Зеленский продемонстрировал убежище, которое расположено на Банковой улице. Бункер представляет собой длинные коридоры с множеством комнат. У помещений размещены таблички «Офис президента Украины», «Аппарат Верховной рады», «Руководство кабинета министров» и другие.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что Москва и Киев находятся в «начале конца» конфликта.

