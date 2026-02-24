Россиянин Филиппов повредил свою серебряную медаль Олимпиады

Российский ски-альпинист Никита Филиппов повредил свою серебряную медаль, которую завоевал на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Одна медаль, падение Петросян и аннулирование Непряевой: Как ОИ-2026 прошли для россиян

На минувшей неделе спортсмен стал серебряным призером зимних Игр-2026, финишировав вторым в спринте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Филиппов проиграл испанцу Ориолю Кардону Колю 1,52 секунды.

Ски-альпинист вернулся в Москву в ночь на вторник и рассказал о качестве олимпийской медали.

«Есть небольшой скол, потому что уронил ее один раз. Но в принципе, хорошая, тяжелая», — подчеркнул Филиппов.

По словам спортсмена, то, что он стал единственным медалистом среди россиян на Олимпиаде, добавляет награде ценности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры