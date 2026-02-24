Над Россией сбили 18 украинских дронов
24 февраля 202609:51
Военные ликвидировали 18 беспилотников ВСУ над регионами России, передает Минобороны.
Дроны нейтрализовали в период с 07.00 до 09.00 мск, отмечает RT.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в военном ведомстве.
Семь БПЛА сбили в Краснодарском крае, четыре - над водами Черного моря, по два - в Белгородской и Саратовской областях, еще по одному - в Самарской и Ростовской областях, а также над Азовским морем.
Ранее над территорией России нейтрализовали 79 беспилотников ВСУ.
Горячие новости
- Клименко допустил признание Telegram экстремистским и криминализацию рекламы
- Зеленский показал бункер, где провел два года
- Вертолет армии Ирана упал в провинции Исфахан
- В Москве на Киевском вокзале обвалилась часть лестницы
- Над Россией сбили 18 украинских дронов
- Фон дер Ляйен вновь прибыла в Киев
- Из тюрьмы в Мексике во время беспорядков сбежали 23 заключенных
- Дефолт и конец электричеству: Словаки и венгры объявили энерговойну Киеву
- Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом
- Захарова: Без устранения расширения НАТО невозможно урегулирование на Украине