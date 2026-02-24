Над Россией сбили 18 украинских дронов

Военные ликвидировали 18 беспилотников ВСУ над регионами России, передает Минобороны.

Дроны нейтрализовали в период с 07.00 до 09.00 мск, отмечает RT.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - заявили в военном ведомстве.

Семь БПЛА сбили в Краснодарском крае, четыре - над водами Черного моря, по два - в Белгородской и Саратовской областях, еще по одному - в Самарской и Ростовской областях, а также над Азовским морем.

Ранее над территорией России нейтрализовали 79 беспилотников ВСУ.

