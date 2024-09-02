В ресторане в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой, сообщает в Telegram московская прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошел в ресторане на Малой Бронной. Было использовано травматическое оружие.
Полицейские задержали возможного участника конфликта, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Его доставили в территориальный отдел полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, остальные участники конфликта разыскиваются.
Ранее конфликт со стрельбой произошел в Москве после ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ресторане в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
- Хинштейн: в Приморье банда довела до суицида участника СВО
- СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке
- В Киеве и 13 областях ввели экстренные отключения электричества
- Экзитполы показали победу АдГ в парламент Тюрингии
- «Краснодар» разгромил московский «Локомотив» в матче РПЛ
- Дуда отверг обвинения в сговоре с Киевом о терактах на «Северных потоках»
- Российский пловец завоевал золото на Паралимпиаде в Париже
- В Новой Москве при столкновении автобуса и грузовика погиб человек
- ВСУ атаковали три села в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru