В ресторане в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой, сообщает в Telegram московская прокуратура.

В торговом центре в Подмосковье произошла стрельба

По предварительным данным, инцидент произошел в ресторане на Малой Бронной. Было использовано травматическое оружие.

Полицейские задержали возможного участника конфликта, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Его доставили в территориальный отдел полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, остальные участники конфликта разыскиваются.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в Москве после ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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