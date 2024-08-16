Конфликт со стрельбой произошел в Москве после ДТП
16 августа 202416:12
Потасовка с участием нескольких человек произошла после ДТП на Кавказском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в воздух, предположительно, из травматического оружия.
«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.
Ранее мужчина открыл стрельбу из травматического оружия после конфликта на парковке у ТЦ в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru