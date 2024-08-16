Конфликт со стрельбой произошел в Москве после ДТП

По данным ведомства, в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в воздух, предположительно, из травматического оружия.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

Ранее мужчина открыл стрельбу из травматического оружия после конфликта на парковке у ТЦ в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

