Конфликт со стрельбой произошел в Москве после ДТП

Потасовка с участием нескольких человек произошла после ДТП на Кавказском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из «травмата»

По данным ведомства, в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в воздух, предположительно, из травматического оружия.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

Ранее мужчина открыл стрельбу из травматического оружия после конфликта на парковке у ТЦ в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: epp.genproc.gov.ru
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