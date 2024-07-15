В торговом центре в Подмосковье произошла стрельба

Массовая драка со стрельбой произошла в торговом центре в подмосковной деревне Марусино. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на территории ТЦ в деревне городского округа Люберцы.

«Группа лиц неславянской внешности проявила агрессию в отношении другой компании, а один из нападавших выстрелил молодому человеку в лицо из пневматического пистолета», — отметили в СК.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Глава Следкома поручил и.о. руководителя подмосковного ГСК СК представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее конфликт со стрельбой произошел на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, все предполагаемые его участники задержаны, пишет 360.ru.

